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        Aksaray'da "3. Bağ Bozumu ve Pekmez Festivali" yapıldı

        Aksaray'da bağcılığın tanıtılması ve teşvik edilmesi amacıyla Aksaray Belediyesi öncülüğünde düzenlenen 3. Bağ Bozumu ve Pekmez Festivali düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2024 - 16:40 Güncelleme: 06.10.2024 - 16:58
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        Aksaray'da "3. Bağ Bozumu ve Pekmez Festivali" yapıldı
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        Aksaray'da bağcılığın tanıtılması ve teşvik edilmesi amacıyla Aksaray Belediyesi öncülüğünde düzenlenen 3. Bağ Bozumu ve Pekmez Festivali düzenlendi.

        Merkeze bağlı Karkın köyü etkinlik alanında gerçekleştirilen festival, mehter takımı eşliğinde kortej yürüyüşüyle başladı.

        Hasan Dağı eteklerinde yer alan 13 köyün bağlarından getirilen üzümler ve yöresel ürünlerin sergilendiği etkinlik alanında pekmez kaynatan vatandaşlar ilgi gördü.

        Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu, konuşmasında, Hasan Dağı'nın eteklerinde mükemmel bir atmosferle festivali düzenlediklerini söyledi.

        Her yörenin kendine has ürünlerinin olduğuna dikkati çeken Kumbuzoğlu, şöyle konuştu:

        "Ben Karadenizliyim bizim çayımız, fındığımız ve mısırımız var. Karadenizliler bu ürünlerle eğleniyor, büyüyor ve anılar biriktiriyor. Aksaray'ın üçlüsü değil beşlisi hatta onlusu var. Arpa, buğday, çekirdek, yonca, pekmez, üzüm yani her şeyi var. Bu ürünlerimizle gurur duyuyoruz. Bu ürün bolluğunu hemşehrilerimin yüreğinde görüyorum. Hepiniz çok heyecanlı ve mutlu görünüyorsunuz. İçinizdeki bu heyecanı asla ve asla bırakmayın. Festivalimiz hayırlara vesile olsun."

        AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu da festivalle insanların bir araya gelmeyi özlediğini gözlemlediğini belirtti.

        Modern insanın doğanın uzağında yaşadığını dile getiren Aydoğdu, bu gibi organizasyonlarla insanları doğaya yaklaştırmak gerektiğini kaydetti.

        Belediye Başkanı Evren Dinçer ise festivalle hem bölgeyi hem de Aksaray'ı daha güzel tanıtarak yerel üreticileri desteklediklerini bildirdi.

        Festivalle doğal ve organik ürünlere vatandaşların yönelmesine teşvik ettiklerini ifade eden Dinçer, "Festivalimizi her yıl daha çok coşkuyla ve katılımla düzenliyoruz. Bu durum bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. Pekmezlerimiz kaynıyor, kışa hazırlıklarımızın bir göstergesi. Bu güzel sonbahar ayını hep birlikte kutluyoruz. Bu organizasyonda bize katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

        Festival kapsamında bağ bozumu, pekmez kaynatma yarışması, konserler, çocuk oyunları ve folklor gösterisi düzenlendi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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