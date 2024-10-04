Aksaray'da ceviz toplarken elektrik akımına kapılan kişi öldü

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Merkeze bağlı Akin köyünde ikamet eden Hasan Çalı (69), müstakil evinin bahçesindeki ağaçtan cevizleri topladığı sırada elindeki demir çubuğun elektrik teline temas etmesi sonucu akıma kapıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.