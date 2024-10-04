Aksaray'da ceviz toplarken elektrik akımına kapılan kişi öldü
Aksaray'da ceviz toplarken elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.
Aksaray'da ceviz toplarken elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.
Merkeze bağlı Akin köyünde ikamet eden Hasan Çalı (69), müstakil evinin bahçesindeki ağaçtan cevizleri topladığı sırada elindeki demir çubuğun elektrik teline temas etmesi sonucu akıma kapıldı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Çalı, hayatını kaybetti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.