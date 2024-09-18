Aksaray'da pazarcılık yapan akrabaların silahlı kavgasında 4 kişi yaralandı

Aksaray'da pazarcılık yapan aynı aileden iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

Çarşamba pazarında aynı aileden Ramazan ile Erkan D. arasında pazar yeri yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine araçlarından tabanca ve pompalı tüfek alan Ramazan ve Erkan D. birbirine ateş etti.

Tarafların yakınlarının da karıştığı olayda Erkan, Bircan ve Gülcan D. ile pazarda alışveriş yapan Şengül O. silahla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.