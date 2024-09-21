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        Aksaray'da silahla kızını öldüren, damadını yaralayan zanlı tutuklandı

        Aksaray'da silahla kızını öldüren, damadını yaralayan baba tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2024 - 12:43 Güncelleme: 21.09.2024 - 12:43
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        Aksaray'da silahla kızını öldüren, damadını yaralayan zanlı tutuklandı
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        Aksaray'da silahla kızını öldüren, damadını yaralayan baba tutuklandı.

        Fatih Mahallesi'nde tartıştığı damadı R.O'yu (28) silahla yaralayan, kızı Fadimana O'yu (26) öldüren M.A'nın (46) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen zanlı M.A, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        R.O. (28), boşanma aşamasındaki eşi Fadimana O. (26) ile görüşmek üzere 19 Eylül'de Fatih Mahallesi'ndeki kayınpederinin evine gitmiş, ikili arasında tartışma çıkmıştı.

        Tartışmaya dahil olan ve damadıyla kavga eden kayınpeder M.A, tabancayla damadı R.O'yu ve kızı Fadimana O'yu vurmuştu.

        Yaralanan ve ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Fadimana O. hayatını kaybetmişti. Polis ekipleri, şüpheli M.A'yı saklandığı evin çatı katında yakalamıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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