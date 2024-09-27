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        Aksaray'da otomobil park halindeki araca çarptı, 2 kişi yaralandı

        Aksaray'da park halindeki araca çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2024 - 14:10 Güncelleme: 27.09.2024 - 14:10
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        Aksaray'da otomobil park halindeki araca çarptı, 2 kişi yaralandı
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        Aksaray'da park halindeki araca çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Can Ekinci (31) idaresindeki 35 AZC 563 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı'nda park halindeki otomobile çarptı.

        Kazada, sürücü Ekinci ile otomobildeki ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Ambulansla, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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