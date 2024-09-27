Aksaray'da otomobil park halindeki araca çarptı, 2 kişi yaralandı
Aksaray'da park halindeki araca çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Aksaray'da park halindeki araca çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Can Ekinci (31) idaresindeki 35 AZC 563 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı'nda park halindeki otomobile çarptı.
Kazada, sürücü Ekinci ile otomobildeki ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ambulansla, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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