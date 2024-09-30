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        Aksaray'da zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı

        Aksaray'da 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 18:24 Güncelleme: 30.09.2024 - 18:24
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        Aksaray'da zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı
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        Aksaray'da 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

        Aksaray-Konya kara yolunun 35. kilometresinde sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 68 LA 408, 42 CEZ 96, 42 R 2020, 68 ADG 846 ve 68 S 0325 plakalı araçlar çarpıştı.

        Kazada, Vedat Oruç (43), İsmet Oruç (71), Naciye Oruç (68), Mert Özdil (35) ve Arife Özdil (43) yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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