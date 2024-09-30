Aksaray'da zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Aksaray-Konya kara yolunun 35. kilometresinde sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 68 LA 408, 42 CEZ 96, 42 R 2020, 68 ADG 846 ve 68 S 0325 plakalı araçlar çarpıştı.

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