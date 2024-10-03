Aksaray'da elektrik akımına kapılan öğrenci yaralandı
Aksaray'da elektrik akımına kapılan öğrenci hastaneye kaldırıldı.
Aksaray'da elektrik akımına kapılan öğrenci hastaneye kaldırıldı.
Hüseyin Cahit Korkmaz Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi M.A. (13), sınıfta çantasından eşyalarını çıkardığı sırada elinin prize temas etmesi sonucu akıma kapıldı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
M.A, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.