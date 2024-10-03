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        Aksaray'da elektrik akımına kapılan öğrenci yaralandı

        Aksaray'da elektrik akımına kapılan öğrenci hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2024 - 15:40 Güncelleme: 03.10.2024 - 15:50
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        Aksaray'da elektrik akımına kapılan öğrenci yaralandı
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        Aksaray'da elektrik akımına kapılan öğrenci hastaneye kaldırıldı.

        Hüseyin Cahit Korkmaz Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi M.A. (13), sınıfta çantasından eşyalarını çıkardığı sırada elinin prize temas etmesi sonucu akıma kapıldı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        M.A, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

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