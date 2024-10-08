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        Aksaray'da 13 Ekim Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü kapsamında toplantı düzenlendi

        Aksaray Valiliği, 13 Ekim Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü dolayısıyla İl Afet Risk Azaltma Planı'na ilişkin toplantı düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2024 - 15:56 Güncelleme: 08.10.2024 - 15:56
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        Aksaray'da 13 Ekim Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü kapsamında toplantı düzenlendi
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        Aksaray Valiliği, 13 Ekim Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü dolayısıyla İl Afet Risk Azaltma Planı'na ilişkin toplantı düzenledi.

        Valilikte Mehmet Ali Kumbuzoğlu'nun başkanlığında düzenlenen toplantıya, Belediye Başkan Vekili Yakup Kadri Perek ve AFAD İl Müdürü Kadir Çelik katıldı.

        Vali Kumbuzoğlu, konuşmasında, Türkiye'nin en büyük afet gerçeği olan depreme dikkati çekerek, 6 Şubat'taki yıkıcı depremin etkilerinin hala sürdüğünü söyledi.

        Depremle yaşamayı öğrenmeleri gerektiğini belirten Kumbuzoğlu, şöyle konuştu:

        "Bu toplantıların amacı da budur. Türkiye'de afet ve acil durumlarda müdahale ve iyileştirme çalışmaları başarılı şekilde yürüyor. Afetlerden sonra oluşan kayıpları azaltmak için risk yönetimi odaklı bir yaklaşıma geçilmesi gerekiyor. Afet yönetiminde kayıpları azaltmanın yolu, riskleri afet olmadan önce yönetmektir. İl Afet Risk Azaltma Planı'nın tüm kurum ve kuruluşların iş birliğiyle hazırlandı. Plan, Aksaray'ın genel durumu göz önüne alınarak oluşturuldu. Plan kapsamında tehlike ve risk değerlendirmeleri yapıldı. Mevcut durum analiz edilerek amaç, hedef ve eylemler belirlendi. Aksaray'ın büyük deprem fayları üzerinde bulunmuyor, ancak bu durumun deprem riskinin tamamen yok sayılmaması gerekiyor. Hazırlıklar sadece deprem değil, sel, taşkın, obruk, heyelan ve volkanik aktiviteler gibi diğer doğal afetler için de yapılıyor."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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