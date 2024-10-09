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        Aksaray'da öğrencileri taşıyan minibüs ile tırın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

        Aksaray'da öğrenci servis minibüsü ile tırın çarpışması sonucu 5'i öğrenci 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 10:23 Güncelleme: 09.10.2024 - 10:31
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        Aksaray'da öğrencileri taşıyan minibüs ile tırın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
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        Aksaray'da öğrenci servis minibüsü ile tırın çarpışması sonucu 5'i öğrenci 6 kişi yaralandı.

        Sabri Keskin idaresindeki 68 S 0310 plakalı öğrenci servis minibüsü, Çiftlik Mahallesi'nde Kadir Köse'nin (43) kontrolündeki 51 KP 632 plakalı tır ile çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Kazada, sürücü Keskin ile öğrencilerden Melike Y, Rana Y, Esma T, Sümeyye Ç. ve Şevval A. yaralandı.

        Ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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