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        Aksaray'daki uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

        Aksaray'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 13:54 Güncelleme: 18.10.2024 - 13:58
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        Aksaray'daki uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama
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        Aksaray'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttüğü çalışmada, D.K, Ç.D. ve Y.E.Ş'nin kent merkezindeki ikametine operasyon düzenlendi.

        Aramada, bir miktar uyuşturucu, tabanca, 4 uyuşturucu kullanma aparatı ve 24 bin 500 lira suçtan elde edilen para ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 3 şüpheli, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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