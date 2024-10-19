Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi
Hakemler:OzanSarıkaya, Sema Sert Kayıkçı
Salon: Aksaray
Kuzeyboru: Dimitrova, Gamze Kılıç, Janset Cemre Erkul, Ayşe Çürük, Lazareva, Kurilo (Dilek Kınık, Tran Thi Thanh Thuy, Buket Gülübay, Güldeniz Önal)
Türk Hava Yolları: Neriman Özsoy, Büşra Kılıçlı, Tuğba İvegin, Duarte, Ratzke, Bergmann (Melis Yılmaz, Çağla Çiçekoğlu, Vasilantonaki)
Setler: 18-25, 31-29, 22-25, 18-25
Süre: 119 dakika (33, 35, 29 22)
AKSARAY
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