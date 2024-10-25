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        Aksaray'da kaçakçılık operasyonunda çok sayıda cinsel içerikli ürün ele geçirildi

        Aksaray'da gümrük kaçağı 706 cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 20:25 Güncelleme: 25.10.2024 - 20:33
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        Aksaray'da kaçakçılık operasyonunda çok sayıda cinsel içerikli ürün ele geçirildi
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        Aksaray'da gümrük kaçağı 706 cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

        Çalışma kapsamında ekipler, İ.K'nin (49) kent merkezindeki ikametinde, 706 cinsel içerikli ürün buldu.

        Gözaltına alınan şüpheli İ.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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