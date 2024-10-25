Aksaray'da kaçakçılık operasyonunda çok sayıda cinsel içerikli ürün ele geçirildi
Aksaray'da gümrük kaçağı 706 cinsel içerikli ürün ele geçirildi.
Aksaray'da gümrük kaçağı 706 cinsel içerikli ürün ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı.
Çalışma kapsamında ekipler, İ.K'nin (49) kent merkezindeki ikametinde, 706 cinsel içerikli ürün buldu.
Gözaltına alınan şüpheli İ.K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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