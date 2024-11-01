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        Aksaray Valisi Kumbuzoğlu, köyleri ziyaret etti

        Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, köyleri ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2024 - 14:12 Güncelleme: 01.11.2024 - 14:21
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        Aksaray Valisi Kumbuzoğlu, köyleri ziyaret etti
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        Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, köyleri ziyaret etti.

        Vali Kumbuzoğlu ve beraberindekiler Selecikösetolu, Kazıcıktolu, İsmailağatolu ve Hırkatol köylerini ziyaret etti.

        Köy muhtarları ve vatandaşlarla bir araya gelen Kumbuzoğlu, köylerin sorun ve ihtiyaçları ile ilgili bilgi aldı.

        Kumbuzoğlu, ziyaret sonrası gazetecilere, iletilen sorunların sadece not almadıklarını çözmek için plan yaptıklarını söyledi.

        Köylerin ihtiyaçlarını gidermek ve vatandaşları daha mutlu yaşamasına olanak sağlamak için imkanları seferber ettiklerini belirten Kumbuzoğlu, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın en önemli hedeflerinden olan her köyü daha ihtişamlı hale getirmek, herkesi bulunduğu yerde doyurmak doğrultusunda adımlar atıyoruz. Devlet olarak köylerimizin ihtiyaçlarını gidermek için gayretli çalışmalarımız devam ediyor." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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