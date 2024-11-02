Aksaray'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
Aksaray'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.
Aksaray’da iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.
Emin Kalkan (40) idaresindeki 68 ACJ 156 plakalı otomobil, Tacin Mahallesi'nde, Seydi Patat'ın (37) kullandığı 07 BKJ 609 plakalı araçla çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile araçlardaki Sevgi Akbulut (30), Miran Dora Akbulut (3), Tusem Ada Kalkan (3), Dilber Kalkan (31) ve Melisa Gümüşdağ (19) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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