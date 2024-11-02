Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aksaray Haberleri

        Aksaray'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

        Aksaray'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2024 - 10:12 Güncelleme: 02.11.2024 - 10:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aksaray'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Aksaray’da iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.

        Emin Kalkan (40) idaresindeki 68 ACJ 156 plakalı otomobil, Tacin Mahallesi'nde, Seydi Patat'ın (37) kullandığı 07 BKJ 609 plakalı araçla çarpıştı.

        Kazada, sürücüler ile araçlardaki Sevgi Akbulut (30), Miran Dora Akbulut (3), Tusem Ada Kalkan (3), Dilber Kalkan (31) ve Melisa Gümüşdağ (19) yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Fıstık yiyip tetiğe basmıştı! Kanlı hesaplaşmanın nedenini anlattı!
        Fıstık yiyip tetiğe basmıştı! Kanlı hesaplaşmanın nedenini anlattı!
        Akılalmaz olay! Yaşlı kadını 1 yılda 33 milyon TL dolandırdılar!
        Akılalmaz olay! Yaşlı kadını 1 yılda 33 milyon TL dolandırdılar!
        S&P'den 1 yılda 2'nci not artırımı
        S&P'den 1 yılda 2'nci not artırımı
        Osimhen'den yönetime: Beni alın
        Osimhen'den yönetime: Beni alın
        İlaç kullanırken bu tükettiklerinize dikkat!
        İlaç kullanırken bu tükettiklerinize dikkat!
        2024 emeklisi ocakta zam alacak mı?
        2024 emeklisi ocakta zam alacak mı?
        Çağımızın yeni sorunu: FOMO
        Çağımızın yeni sorunu: FOMO
        DSÖ: 2023'te 8.2 milyon kişiye tüberküloz teşhisi konuldu
        DSÖ: 2023'te 8.2 milyon kişiye tüberküloz teşhisi konuldu
        Birçok kadının beyanıyla... Cildiye doktoru tacizden tutuklandı!
        Birçok kadının beyanıyla... Cildiye doktoru tacizden tutuklandı!
        Refüje çarpan otomobil hastane bahçesine düştü! 3 gencin feci ölümü!
        Refüje çarpan otomobil hastane bahçesine düştü! 3 gencin feci ölümü!
        Gabriel Sara'ya İspanyol kancası!
        Gabriel Sara'ya İspanyol kancası!
        Kaybolan 6 yaşındaki Şirin'in cinayete kurban gittiği ortaya çıktı
        Kaybolan 6 yaşındaki Şirin'in cinayete kurban gittiği ortaya çıktı
        Seçim yarışında ünlülerin payı
        Seçim yarışında ünlülerin payı
        Cannes’da kazanan en iyi 10 Amerikan filmi
        Cannes’da kazanan en iyi 10 Amerikan filmi
        Bu haftanın öne çıkanları
        Bu haftanın öne çıkanları
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        'Herkes için adalet'
        'Herkes için adalet'
        "Soğuk damla" İspanyayı kasıp kavurdu!
        "Soğuk damla" İspanyayı kasıp kavurdu!
        Sis ve pusa dikkat! Bugün hava nasıl olacak?
        Sis ve pusa dikkat! Bugün hava nasıl olacak?
        UEFA'dan Mourinho'ya ceza!
        UEFA'dan Mourinho'ya ceza!

        Benzer Haberler

        Aksaray Valisi Kumbuzoğlu, köyleri ziyaret etti
        Aksaray Valisi Kumbuzoğlu, köyleri ziyaret etti
        Aksaray'da uyuşturucu ticareti yapan şüpheli tutuklandı
        Aksaray'da uyuşturucu ticareti yapan şüpheli tutuklandı
        İş yeri önündeki bayrağı öpen bastonlu kadın: Bayrağı çok severim
        İş yeri önündeki bayrağı öpen bastonlu kadın: Bayrağı çok severim
        Bastonla yürüyen kadının iş yeri önündeki bayrağı öpmesi kamerada
        Bastonla yürüyen kadının iş yeri önündeki bayrağı öpmesi kamerada
        Otomobilin çarptığı engelli hayatını kaybetti
        Otomobilin çarptığı engelli hayatını kaybetti
        Öğretmen çift, geleneksel hat ve tezhip sanatını gelecek nesillere aktarıyo...
        Öğretmen çift, geleneksel hat ve tezhip sanatını gelecek nesillere aktarıyo...