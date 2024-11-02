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        "Aksaray'ın Sultanları"nda hedef CEV Kupası'nda üst turlar

        ZEKERİYA KARADAVUT - Kuzeyboru Spor Kulübü Başantrenör Mehmet Bedestenlioğlu, CEV Kupası'nda hedeflerinin üst turlarda mücadele etmek olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2024 - 12:40 Güncelleme: 02.11.2024 - 12:40
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        "Aksaray'ın Sultanları"nda hedef CEV Kupası'nda üst turlar
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        ZEKERİYA KARADAVUT - Kuzeyboru Spor Kulübü Başantrenör Mehmet Bedestenlioğlu, CEV Kupası'nda hedeflerinin üst turlarda mücadele etmek olduğunu söyledi.

        Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Kuzeyboru, CEV Kupası'nda karşılaşacakları Hırvatistan ekibi OK Dinamo maçına iddialı hazırlanıyor.

        Aksaray Kapalı Spor Salonu'nda 5 Kasım'da oynanacak ilk maç öncesi kampa giren Kuzeyboru, galibiyete odaklandı.

        Bedestenlioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, CEV Kupası'nın Avrupa'daki ikinci kupa konumunda olduğunu aktardı.

        CEV Kupası'nın çok sert bir organizasyon olduğunu belirten Bedestenlioğlu, şöyle konuştu:

        "Maalesef zor bir fikstür çektik. Finale giden yolda bizim tarafımızda Fransa şampiyonu, İtalya dördüncüsü, THY gibi zor takımlar var. Bu maçları nasıl geçireceğimiz çok önemli. İtalyanların ligi çok daha zorlu bir lig olduğu için biraz daha avantajlı. Onlarla oynayacağımız maç enteresan olacak. İlk turdaki OK Dinamo maçını geçtikten sonra tahminen Fransa şampiyonuyla oynayacağız. O maç zorlu geçer diye tahmin ediyoruz ancak yine de geçeriz. Sonra İtalya temsilcisiyle oynayacağız. CEV Kupası'nda ne kadar hatasız oynarsak o kadar başarılı olacağımızı düşünüyorum. Hedefimiz üst turları görebilmek. Taraftarlarımıza sesleniyorum bizi yalnız bırakmasınlar. Sporcularımızı saha da yalnız hissettirmesinler. Maçlarımızı dolu tribünlere oynamayı istiyoruz."

        - Janset Cemre Erkul: "Seyircilerimizin desteğini bekliyoruz"

        Oyunculardan Janset Cemre Erkul ise hedeflerinin Vodafone Sultanlar Ligi'ni yine en iyi yerde bitirmek olduğunu ifade etti.

        Takım olarak çok iyi olduklarını, hedefler doğrultusunda çalışma yürüttüklerini aktaran Erkul, şunları kaydetti:

        "CEV Kupası maçları için ayrıca çok heyecanlıyız. OK Dinamo ile mücadele edeceğiz. Aksaray'da bir Avrupa maçı yapmak bizim için ayrıca bir gurur. Seyircilerimizin desteğini bekliyoruz. Biz onlarla CEV Kupası'nda olabildiğince ileriye gitmek istiyoruz. Hedefimiz CEV Kupası. Biz takım olarak hep yukarıları hedefleyen bir takımız. Bu yönde de çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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