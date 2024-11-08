Aksaray'da bir tırda 192 bin makaron ele geçirildi

Araçtaki aramada, gümrük kaçağı 192 bin dolu makaron, 2 sigara dolum makinesi, hava kompresörü, 5,5 kilogram bandrolsüz tütün, 10 kilogram kıyılmış tütün ve 150 kesilmiş bandrol ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Aksaray-Adana kara yolunda bir tırı durdurdu.

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