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        Aksaray'da bir tırda 192 bin makaron ele geçirildi

        Aksaray'da 192 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2024 - 10:00 Güncelleme: 08.11.2024 - 10:00
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        Aksaray'da bir tırda 192 bin makaron ele geçirildi
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        Aksaray'da 192 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Aksaray-Adana kara yolunda bir tırı durdurdu.

        Araçtaki aramada, gümrük kaçağı 192 bin dolu makaron, 2 sigara dolum makinesi, hava kompresörü, 5,5 kilogram bandrolsüz tütün, 10 kilogram kıyılmış tütün ve 150 kesilmiş bandrol ele geçirildi.

        Ekipler, araçtaki O.G. (31) ve C.D'yi (71) gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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