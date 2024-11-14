Aksaray'da 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
Aksaray'da 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu.
Aksaray'da 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu.
Yunus Emre Mahallesi'ndeki binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın, hasara yol açtı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.