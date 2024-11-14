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        Aksaray'da kamyonetle motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Aksaray'da kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2024 - 19:58 Güncelleme: 14.11.2024 - 19:58
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        Aksaray'da kamyonetle motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
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        Aksaray’da kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Yaşar Sarıkaya idaresindeki 50 ADD 964 plakalı kamyonet, Yunus Emre Mahallesi’nde Şuayip Toroman kontrolündeki 34 EMG 200 plakalı motosiklet ile çarpıştı.

        Kazada, motosiklet sürücüsü Toroman ve yolcu Bahar Bozlak yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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