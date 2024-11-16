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        Aksaray'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü

        Aksaray'da otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2024 - 13:22 Güncelleme: 16.11.2024 - 13:22
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        Aksaray'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü
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        Aksaray'da otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Hüsne Sağlam (43) idaresindeki 68 KU 008 plakalı otomobil, Sevinçli köyü yolunda devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücü Sağlam'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Yaralanan Ali Seyit Sağlam ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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