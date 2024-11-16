Aksaray'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü
Aksaray'da otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Aksaray'da otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Hüsne Sağlam (43) idaresindeki 68 KU 008 plakalı otomobil, Sevinçli köyü yolunda devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü Sağlam'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Yaralanan Ali Seyit Sağlam ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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