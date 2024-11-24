Aksaray'da otomobil ve yolcu otobüsünün çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Aksaray-Konya kara yolunda otomobil ve yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Aksaray-Konya kara yolunda otomobil ve yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Aksaray'dan Konya istikametine seyreden Osman A. idaresindeki 42 CRH 19 plakalı otomobil, kara yolunun 38. kilometresinde önünde seyreden sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 42 ADG 668 plakalı yolcu otobüsüne çarptı.
Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Hatice A. yaralandı. Yaralı, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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