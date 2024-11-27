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        Voleybol: Kadınlar CEV Kupası

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 22:18 Güncelleme: 27.11.2024 - 22:18
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        Voleybol: Kadınlar CEV Kupası
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        Salon:Aksaray

        Hakemler:Alexis Fuentes Barrasa (İspanya), Igli Feshti (Arnavutluk)

        Kuzeyboru: Dimitrova, Gamze Kılıç, Janset Cemre Erkul, Ayşe Çürük, Lazerava, Kurilo (Dilek Kınık Ekşi, Güldeniz Önal, Buket Gülübay)

        Volley Mulhouse Alsace: Legros, Kosonen, Diouf, Gross, Evans, Marin (Soldner, Jatzko, Casadei, Tontai, Danard-Selosse)

        Setler: 26-28, 25-17, 27-25, 25-23

        Süre: 112 dakika (30, 24, 30, 28)

        AKSARAY

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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