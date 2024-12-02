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        Aksaray'daki trafik kazalarında 3 kişi yaralandı

        Aksaray'da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2024 - 16:07 Güncelleme: 02.12.2024 - 16:38
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        Aksaray'daki trafik kazalarında 3 kişi yaralandı
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        Aksaray'da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

        Suat Akbağ (47) idaresindeki 68 AAU 683 plakalı otomobil, Tacin Mahallesi'nde, Ceyda Şeker'in (23) kullandığı 68 AER 568 plakalı araçla çarpıştı.

        Kazada, otomobil sürücüleri ile 68 AAU 683 plakalı araçta bulunan Selma Akbağ yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        - Otomobilin çarptığı bisikletli çocuk yaralandı

        Fırat Ağur (29) idaresindeki 68 BP 576 otomobil, Turgut Özel bulvarında S.Y'nin (11) kullandığı bisiklete çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan S.Y ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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