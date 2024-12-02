Aksaray'daki trafik kazalarında 3 kişi yaralandı
Aksaray'da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Aksaray'da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Suat Akbağ (47) idaresindeki 68 AAU 683 plakalı otomobil, Tacin Mahallesi'nde, Ceyda Şeker'in (23) kullandığı 68 AER 568 plakalı araçla çarpıştı.
Kazada, otomobil sürücüleri ile 68 AAU 683 plakalı araçta bulunan Selma Akbağ yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
- Otomobilin çarptığı bisikletli çocuk yaralandı
Fırat Ağur (29) idaresindeki 68 BP 576 otomobil, Turgut Özel bulvarında S.Y'nin (11) kullandığı bisiklete çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan S.Y ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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