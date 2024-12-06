Aksaray'da çıkan kavgada 1 kişi bıçakla ağır yaralandı

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İddiaya göre, Muhammet C. (26), kontrolündeki 38 SA 624 plakalı otomobili ile Şehit Muhsin Tuğrul Caddesi'nde Ramazan U. (29) idaresindeki 68 DK 939 plakalı otomobilin önünü kesti. Araçlarından inen sürücüler, alacak meselesinden tartışmaya başladı.

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