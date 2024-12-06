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        Aksaray'da çıkan kavgada 1 kişi bıçakla ağır yaralandı

        Aksaray'da çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 16:21 Güncelleme: 06.12.2024 - 16:31
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        Aksaray'da çıkan kavgada 1 kişi bıçakla ağır yaralandı
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        Aksaray'da çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

        İddiaya göre, Muhammet C. (26), kontrolündeki 38 SA 624 plakalı otomobili ile Şehit Muhsin Tuğrul Caddesi'nde Ramazan U. (29) idaresindeki 68 DK 939 plakalı otomobilin önünü kesti. Araçlarından inen sürücüler, alacak meselesinden tartışmaya başladı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Muhammet C, Ramazan U'yu kalbinden bıçakladı.

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ramazan U'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Polis ekipleri Muhammet C'yi gözaltına aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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