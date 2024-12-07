Aksaray'daki bıçaklı kavgada ağır yaralanan kişi hastanede öldü
Aksaray'da çıkan kavgada kalbinden bıçaklanarak ağır yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Aksaray'da çıkan kavgada kalbinden bıçaklanarak ağır yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Şehit Muhsin Tuğrul Caddesi'nde dün, tartıştığı Muhammet C. tarafından kalbinden bıçaklandıktan sonra hastaneye kaldırılan Ramazan U, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olaya ilişkin gözaltına alınan şüpheli Muhammet C, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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