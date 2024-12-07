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        Aksaray'daki bıçaklı kavgada ağır yaralanan kişi hastanede öldü

        Aksaray'da çıkan kavgada kalbinden bıçaklanarak ağır yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2024 - 17:02 Güncelleme: 07.12.2024 - 17:02
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        Aksaray'daki bıçaklı kavgada ağır yaralanan kişi hastanede öldü
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        Aksaray'da çıkan kavgada kalbinden bıçaklanarak ağır yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Şehit Muhsin Tuğrul Caddesi'nde dün, tartıştığı Muhammet C. tarafından kalbinden bıçaklandıktan sonra hastaneye kaldırılan Ramazan U, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Olaya ilişkin gözaltına alınan şüpheli Muhammet C, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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