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        Aksaray, Afyonkarahisar, Trabzon ve Gümüşhane'deki Suriyeliler, Baas rejiminin devrilmesini kutladı

        Suriye'deki 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından Aksaray, Afyonkarahisar, Trabzon ve Gümüşhane'de yaşayan Suriyeliler, sevinç gösterileri yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2024 - 14:57 Güncelleme: 08.12.2024 - 15:02
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        Aksaray, Afyonkarahisar, Trabzon ve Gümüşhane'deki Suriyeliler, Baas rejiminin devrilmesini kutladı
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        Suriye'deki 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından Aksaray, Afyonkarahisar, Trabzon ve Gümüşhane'de yaşayan Suriyeliler, sevinç gösterileri yaptı.

        Aksaray'da kent merkezinde yürüyüş yapan gruplar, Aksaray 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda toplandı.

        Suriye, Filistin ve Türk bayrakları açan grup, tekbir getirerek Esed rejiminin devrilmesini kutladı.

        Meydanda aileleriyle sloganlar atan grup, müzik açıp oynadı.

        Kutlamalar sırasında basın mensuplarına duygularını ifade eden Adnan Elhasa, "Ülkemize dönüp hep birlikte ülkemizi eskisinden daha iyi hale getireceğiz. Türk milletine çok teşekkür ederiz, yıllarca yanımızda oldular. Bu ülkede kendimizi mülteci olarak görmedik, hep kardeşlik içerisinde yaşadık. Herkese teşekkür ederiz. Şimdi vatanımıza geri dönüp mücadelemizi vereceğiz. Suriye'de yıllarca çocuk-kadın demeden yapılan katliam çok şükür bitti." dedi.

        - Afyonkarahisar

        Afyonkarahisar Kent Meydanı'nda aileleriyle toplanan Suriyeliler, Suriye ve Türk bayrakları açtı.

        Kutlamalar sırasında Mustafa Alwawi, gazetecilere yaptığı açıklamada, çok mutlu olduklarını söyledi.

        Ülkesine döneceğini belirten Alwawi, "Afyonkarahisar halkına ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederim." dedi.

        Alwawi, "Esed ülkeyi mahvetti. İnşallah Suriye'de her şey güzel olacak. Binalar yeniden yapılacak." ifadesini kullandı.

        - Trabzon

        Trabzon'da 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda bir araya gelerek Filistin ve Türk bayrakları açan gruplar, Esed rejiminin devrilmesini kutladı.

        Aileleri ve çocuklarıyla sloganlar atanlar, şarkılar söyledi. Bazı Suriyeliler, alandakilere tatlı ikramında bulundu.

        Trabzon Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Abdülkadir Yılmaz da kutlamalar sırasında konuşma yaptı.

        Yılmaz, "Bugün zalim bir diktatörün ve eli kanlı işbirlikçilerinin, özgürlük için kanlarını topraklarına feda etmiş onurlu Suriye halkından kaçışının günüdür. Zulüm ve zorbalık karanlığından özgürlük güneşinin doğduğu an. Bu toprakların onuru ve şerefi, yıllarca süren acı ve kan dolu günlerin ardından yeniden şahlanıyor." dedi.

        - Gümüşhane

        Gümüşhane'de yaşayan Suriyeliler, öğle namazının ardından Zafer Meydanı'nda toplandı.

        Büyük Türk bayrağı açan topluluk, Suriye'de çöken Baas rejiminin devrik lideri Beşşar Esed aleyhinde sloganlar attı.

        Şehitler için yapılan duanın ardından grup adına konuşan Mohamad Alahmad, zor zamanlarda Suriye'nin yanında olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ve halkına teşekkür etti.

        Suriyelilerden Fuat El Shab ise 2012'de savaştan kaçarak Türkiye'ye geldiğini belirterek, "Allah'a şükür Esed'den kurtardık, şimdi de kutluyoruz." diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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