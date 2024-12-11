Aksaray'daki silahlı kavgada yaralanan kişi hastanede öldü

Şehit Teğmen Yalçın Sevindi Caddesi'nde dün, tartıştığı eniştesi Ramazan Y. (27), tarafından silahla vurulduktan sonra hastaneye kaldırılan Ümit Ç. (21), müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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