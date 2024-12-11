Aksaray'daki silahlı kavgada yaralanan kişi hastanede öldü
Aksaray'da çıkan kavgada silahla vurularak ağır yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Aksaray'da çıkan kavgada silahla vurularak ağır yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Şehit Teğmen Yalçın Sevindi Caddesi'nde dün, tartıştığı eniştesi Ramazan Y. (27), tarafından silahla vurulduktan sonra hastaneye kaldırılan Ümit Ç. (21), müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olaya ilişkin gözaltına alınan şüpheli Ramazan Y, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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