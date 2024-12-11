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        Aksaray'daki silahlı kavgada yaralanan kişi hastanede öldü

        Aksaray'da çıkan kavgada silahla vurularak ağır yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2024 - 19:38 Güncelleme: 11.12.2024 - 19:38
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        Aksaray'daki silahlı kavgada yaralanan kişi hastanede öldü
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        Aksaray'da çıkan kavgada silahla vurularak ağır yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Şehit Teğmen Yalçın Sevindi Caddesi'nde dün, tartıştığı eniştesi Ramazan Y. (27), tarafından silahla vurulduktan sonra hastaneye kaldırılan Ümit Ç. (21), müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Olaya ilişkin gözaltına alınan şüpheli Ramazan Y, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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