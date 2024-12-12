Aksaray Üniversitesi'nde "Yapay Genel Zekaya Giden Yol" konferansı yapıldı

Aksaray Üniversitesi'nde (ASÜ) "Yapay Genel Zekaya Giden Yol" konferansı düzenlendi.

ASÜ Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte açılış konuşmasını yapan bir şirketin başkan yardımcısı Doç. Dr. Ruhi Sarıkaya, 2027'de makinelerin, insan zekası seviyesi anlamına gelen yapay genel zeka noktasına gelebileceğini söyledi.

Yapay zekanın tıpkı geçmişte internette olduğu gibi hayatı önemli ölçüde değiştireceğini vurgulayan Sarıkaya, şöyle konuştu:

"Yapay zeka kavramı ilk olarak 1956'da literatüre girdi. 1960-1965 yıllarında derin öğrenme sistemlerinin basit şekillerinin bulunduğunu ve bugün olduğu gibi o dönemde de toplum yapay zekayı çokça konuştu. Beklentilerin karşılanamaması ve gerek hükümetlerin gerekse endüstrilerin yatırımlarının ciddi biçimde azalması nedeniyle, yapay zeka sistemlerinin bir kış dönemine girdi. 2004-2005 yıllarında derin öğrenme modelleri ortaya çıktı ve yapay zeka sistemleri yeni bir evreye geçti. Günümüzde ise yapay genel zeka kavramına ilerlenen bir süreç yaşandı. Yapay genel zeka, ortalama insanların beyniyle yaptığı işleri yapabilen makineler demektir. Finans, ekonomi, biyoloji, fizik, kimya, ulaşım, sağlık gibi yapay genel zeka belli bir alanla sınırlı değildir. Makineler, tüm bu alanlar ve daha fazlasında yapay genel zeka seviyesine ulaşacak. Bir sonraki adım ise yapay süper zeka olacak. Bu, insanların yapabildiklerinden çok daha iyisini yapan makineler anlamına gelmektedir."