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        Aksaray'da evde çıkan yangında bir kadın hayatını kaybetti

        Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde evde çıkan yangında bir kadın yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2025 - 19:25 Güncelleme: 02.01.2025 - 19:47
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        Aksaray'da evde çıkan yangında bir kadın hayatını kaybetti
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        Aksaray’ın Sultanhanı ilçesinde evde çıkan yangında bir kadın yaşamını yitirdi.

        Cumhuriyet Mahallesi’nde Mehmet T’ye ait müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

        Yangını kısa sürede söndüren itfaiye ekipleri, evde Yeter T’nin (51) cansız bedenini buldu.

        Savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Yeter T’nin cenazesi otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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