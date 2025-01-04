Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Aksaray'da ziyaretlerde bulundu

Yılmaz'a ziyaretlerinde, AK Parti Aksaray Milletvekilleri Cengiz Aydoğdu, Hüseyin Altınsoy ve MHP Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı eşlik etti.

Daha sonra Aksaray Belediyesine geçen Yılmaz, bir süre Başkan Evren Dinçer ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Aksaray Valiliği ve belediyeyi ziyaret etti.

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