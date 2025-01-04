AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zeybekci, Aksaray İş Dünyası Buluşması Toplantısı'na katıldı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Aksaraylıların, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kurulan masaların etrafında ve üzerinde terör örgütlerinin cirit oynadığını gördüğünü belirterek, "Bu devlet, bayrak ve vatan sadece Erdoğan'a emanet ediliri en iyi Aksaray değerlendirdi." dedi.

Nihat Zeybekci, bir otelde düzenlenen Aksaray İş Dünyası Buluşması Toplantısı'nda, Aksaray'da, Türkiye'nin en büyük elektrik motorlarının yüzde yüz yerli imkanlarla üretildiği tesislerin olduğunu söyledi.