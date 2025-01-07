Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aksaray Haberleri

        Aksaray'da minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü

        Aksaray'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 19:38 Güncelleme: 07.01.2025 - 19:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aksaray'da minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü
        ABONE OL

        Aksaray'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Harun Güzyurdu (60) idaresindeki 50 EC 603 plakalı otomobil, Bağlıkaya beldesi çıkışında sürücüsü öğrenilemeyen 68 ABD 220 plakalı minibüs ile çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, sürücü Güzyurdu ile kızı Gonca Güzyurdu'nun (8) hayatını kaybettiğini belirledi, otomobildeki Yaşar Altıpınar (75) yaralandı.

        Ambulansla Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Yapılan incelemenin ardından cenazeler aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

        Minibüsün sürücüsünün olay yerinden kaçtığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Suriye'de ekonomik durum belli oldu
        Suriye'de ekonomik durum belli oldu
        Karşılaşmada müthiş heyecan!
        Karşılaşmada müthiş heyecan!
        "Af gündemimizde yok"
        "Af gündemimizde yok"
        Mahkeme kadının nafaka ödemesine karar verdi
        Mahkeme kadının nafaka ödemesine karar verdi
        Fenerbahçe'de transfer harekatı!
        Fenerbahçe'de transfer harekatı!
        Taksiciler yüzde 60 zam istiyor, giderleri ne kadar arttı?
        Taksiciler yüzde 60 zam istiyor, giderleri ne kadar arttı?
        Ünlü oyuncunun isyanı
        Ünlü oyuncunun isyanı
        7 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        7 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        Gelek spas berêz Dewlet Baxçelî
        Gelek spas berêz Dewlet Baxçelî
        Yabancı VAR ne zaman gelecek?
        Yabancı VAR ne zaman gelecek?
        En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığı 14 bin 469 lira oldu
        En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığı 14 bin 469 lira oldu
        ABD - Çin 'tekno savaşında' yeni hamle!
        ABD - Çin 'tekno savaşında' yeni hamle!
        "Her türlü adaletsizliği ayaklar altına alalım"
        "Her türlü adaletsizliği ayaklar altına alalım"
        G.Saray'da sol beke yerli takviye!
        G.Saray'da sol beke yerli takviye!
        Kerimcan Durmaz, gözaltına alındı
        Kerimcan Durmaz, gözaltına alındı
        Menajerinden F.Bahçe sözleri!
        Menajerinden F.Bahçe sözleri!
        Buzlukta saklanan gıdalar ne kadar taze kalabilir?
        Buzlukta saklanan gıdalar ne kadar taze kalabilir?
        İlk evi son evi
        İlk evi son evi
        HMPV: Çin'de yayılan virüs nedeniyle endişelenmeli miyiz?
        HMPV: Çin'de yayılan virüs nedeniyle endişelenmeli miyiz?
        'Ruhsatsız silah' ifadesinde son 5 yılda artan grafik!
        'Ruhsatsız silah' ifadesinde son 5 yılda artan grafik!

        Benzer Haberler

        Aksaray'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı
        Aksaray'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı
        Anne ve baba, ziyarete gittikleri kızının köpeğinin saldırısına uğradı
        Anne ve baba, ziyarete gittikleri kızının köpeğinin saldırısına uğradı
        Aksaray'da kaçak kazı yapan 5 şüpheli suçüstü yakalandı
        Aksaray'da kaçak kazı yapan 5 şüpheli suçüstü yakalandı
        Tartıştığı babasını bıçakla ağır yaraladı (2)
        Tartıştığı babasını bıçakla ağır yaraladı (2)
        Tartıştığı babasını bıçakla ağır yaraladı
        Tartıştığı babasını bıçakla ağır yaraladı
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Aksaray İş Dünyası Buluşması'nda konuştu:...
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Aksaray İş Dünyası Buluşması'nda konuştu:...