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        Aksaray'da jandarma sahipsiz köpek ve yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı

        Aksaray'da jandarma ekipleri sahipsiz köpek ve yaban hayvanları için belirlenen yerlere yem yerleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 10:35 Güncelleme: 09.01.2025 - 10:35
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        Aksaray'da jandarma sahipsiz köpek ve yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı
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        Aksaray'da jandarma ekipleri sahipsiz köpek ve yaban hayvanları için belirlenen yerlere yem yerleştirdi.

        Kent genelinde etkili olan soğuk hava, sahipsiz hayvanlar ile doğadaki yaban hayvanlarının yaşamını zorlaştırıyor.

        İl Jandarma Komutanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü ekipleri, Hasan Dağı ve Ekecik bölgesindeki belirlenen alanlara yem, mama, yonca ve saman bıraktı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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