Filenin "şalvarlı sultanları", Kuzeyboru maçını izledi
Aksaray'da köy kadınlarının kurduğu "Anadolu Sultanları" takımı, Kuzeyboru sporcularıyla tanıştı.
Aksaray'da köy kadınlarının kurduğu "Anadolu Sultanları" takımı, Kuzeyboru sporcularıyla tanıştı.
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