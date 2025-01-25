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        Konya'da çöken binanın enkazından 1 kadının cansız bedeni çıkarıldı

        Konya'da çöken binanın enkazından 1 kadının cansız bedenine ulaşıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2025 - 11:46 Güncelleme: 25.01.2025 - 11:46
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        Konya'da çöken binanın enkazından 1 kadının cansız bedeni çıkarıldı
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        Konya'da çöken binanın enkazından 1 kadının cansız bedenine ulaşıldı.

        Selçuk Mahallesi Beyşehir Caddesi'nde binanın çöktüğü ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen AFAD, 112 Acil Sağlık, UMKE, polis ve jandarma ekibi, arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

        Ekiplerin çalışması sonucu enkazdan 23 yaşlarında bir kadının cansız bedeni çıkarıldı.

        Enkazdan çıkarılan ceset, Konya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

        Beyşehir Caddesi'nde dün akşam 4 katlı bina çökmüş, yürütülen arama kurtarma çalışmalarında enkazdan 3 kişi sağ olarak çıkarılmıştı. Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan adli soruşturma kapsamında 4 şüpheli gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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