Aksaray'da 3 ilçede eğitime kar engeli

Aksaray Valiliğinden yapılan açıklamada, yoğun kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Ortaköy, Gülağaç ve Güzelyurt ilçelerinde yarın eğitime ara verildiği belirtildi.

Aksaray'ın Ortaköy, Gülağaç ve Güzelyurt ilçelerinde yoğun kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

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