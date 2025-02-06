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        Aksaray'da 3 ilçede eğitime kar engeli

        Aksaray'ın Ortaköy, Gülağaç ve Güzelyurt ilçelerinde yoğun kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 00:14 Güncelleme: 06.02.2025 - 00:14
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        Aksaray'da 3 ilçede eğitime kar engeli
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        Aksaray'ın Ortaköy, Gülağaç ve Güzelyurt ilçelerinde yoğun kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

        Aksaray Valiliğinden yapılan açıklamada, yoğun kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Ortaköy, Gülağaç ve Güzelyurt ilçelerinde yarın eğitime ara verildiği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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