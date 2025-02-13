Aksaray'da bir kişi annesini ve ağabeyini bıçakla yaraladı

Ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Küçük Bölcek Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan Yasin Oruç, henüz belirlenemeyen nedenle annesi Nutuya (46) ve ağabeyi Ali Oruç ile tartıştı.

Aksaray'da bir kişi, anne ve ağabeyini bıçakla yaralayıp kaçtı.

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