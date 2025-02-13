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        Aksaray'da bir kişi annesini ve ağabeyini bıçakla yaraladı

        Aksaray'da bir kişi, anne ve ağabeyini bıçakla yaralayıp kaçtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2025 - 21:51 Güncelleme: 13.02.2025 - 21:58
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        Aksaray'da bir kişi annesini ve ağabeyini bıçakla yaraladı
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        Aksaray'da bir kişi, anne ve ağabeyini bıçakla yaralayıp kaçtı.

        Küçük Bölcek Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan Yasin Oruç, henüz belirlenemeyen nedenle annesi Nutuya (46) ve ağabeyi Ali Oruç ile tartıştı.

        Kavgaya dönüşen olay sırasında Yasin Oruç, annesini ve ağabeyini çeşitli yerlerinden bıçaklayarak kaçtı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Polis, Yasin Oruç'u yakalamak için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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