Aksaray'da bir kişi annesini ve ağabeyini bıçakla yaraladı
Aksaray'da bir kişi, anne ve ağabeyini bıçakla yaralayıp kaçtı.
Aksaray'da bir kişi, anne ve ağabeyini bıçakla yaralayıp kaçtı.
Küçük Bölcek Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan Yasin Oruç, henüz belirlenemeyen nedenle annesi Nutuya (46) ve ağabeyi Ali Oruç ile tartıştı.
Kavgaya dönüşen olay sırasında Yasin Oruç, annesini ve ağabeyini çeşitli yerlerinden bıçaklayarak kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis, Yasin Oruç'u yakalamak için çalışma başlattı.
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