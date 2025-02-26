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        Eskil Belediye Başkanı Zavlak, turnuvaya katılan kulüp başkanlarına plaket verdi

        Eskil Belediye Başkanı Mustafa Zavlak, köyler ve yaylalar arası futbol turnuvası sonrasında başkanlarla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2025 - 10:11 Güncelleme: 26.02.2025 - 12:52
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        Eskil Belediye Başkanı Zavlak, turnuvaya katılan kulüp başkanlarına plaket verdi
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        Eskil Belediye Başkanı Mustafa Zavlak, köyler ve yaylalar arası futbol turnuvası sonrasında başkanlarla bir araya geldi.

        Eskil Belediyesince düzenlenen ve 21 takımın katıldığı futbol turnuvasında şampiyon Altan Kesmezsporu 2-1'lik skorla mağlup eden Çulfaspor oldu.

        Turnuva sonrası tüm kulüp başkanlarını makamında ağırlayan Zavlak, plaket verdi.

        Zavlak, turnuvanın birlik ve beraberliği pekiştirdiğini söyledi.

        Sporun birleştirici gücüyle köyde ve yaylada yaşayanları bir araya getirdiklerini belirten Zavlak, tüm takımları mücadelelerinden dolayı kutladı.

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