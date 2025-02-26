Eskil Belediye Başkanı Zavlak, turnuvaya katılan kulüp başkanlarına plaket verdi
Eskil Belediye Başkanı Mustafa Zavlak, köyler ve yaylalar arası futbol turnuvası sonrasında başkanlarla bir araya geldi.
Eskil Belediye Başkanı Mustafa Zavlak, köyler ve yaylalar arası futbol turnuvası sonrasında başkanlarla bir araya geldi.
Eskil Belediyesince düzenlenen ve 21 takımın katıldığı futbol turnuvasında şampiyon Altan Kesmezsporu 2-1'lik skorla mağlup eden Çulfaspor oldu.
Turnuva sonrası tüm kulüp başkanlarını makamında ağırlayan Zavlak, plaket verdi.
Zavlak, turnuvanın birlik ve beraberliği pekiştirdiğini söyledi.
Sporun birleştirici gücüyle köyde ve yaylada yaşayanları bir araya getirdiklerini belirten Zavlak, tüm takımları mücadelelerinden dolayı kutladı.
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