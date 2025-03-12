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        Aksaraylı imam, hediyeler ve oyunlarla çocuklara ramazan coşkusunu yaşatıyor

        HACI ÖZKAN - Aksaray'ın Eskil ilçesindeki caminin imamı Veysel Kadir Kapan, ramazanın coşkusunu yaşatmak için çocuklarla teravih sonrasında oyunlar oynayıp onlara çeşitli hediyeler veriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2025 - 12:07 Güncelleme: 12.03.2025 - 12:07
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        Aksaraylı imam, hediyeler ve oyunlarla çocuklara ramazan coşkusunu yaşatıyor
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        HACI ÖZKAN - Aksaray'ın Eskil ilçesindeki caminin imamı Veysel Kadir Kapan, ramazanın coşkusunu yaşatmak için çocuklarla teravih sonrasında oyunlar oynayıp onlara çeşitli hediyeler veriyor.

        Çulfa Yaylası'ndaki Çulfa Camisi imamı Kapan, çocuklara ramazanın manevi duygusunu yaşatmak amacıyla "cami market" uygulamasını hayata geçirerek, çeşitli oyunlar aldı.

        Kapan ile teravih namazı sonrasında masa tenisi, langırt, jenga, bovling, satranç ve bardak toplama yarışması gibi çeşitli oyunlar oynayan çocuklar, eğlenceli vakit geçiriyor.

        Cami marketten yiyeceklerini alan çocuklar, evlerine ramazanın maneviyatını yaşayarak gidiyor.

        - "Bazen zeka oyunları oynuyoruz bazen de eğlenceli aktiviteler yapıyoruz"

        Kapan, AA muhabirine, çocukların camiye gelmesi için çikolata, gofret gibi çeşitli atıştırmalık ürünlerin bulunduğu "cami market" oluşturduğunu ve çeşitli oyunlar hazırladığını söyledi.

        Teravih namazlarının çocukların katılımıyla şenlendiğini belirten Kapan, şöyle konuştu:

        "Teravih namazı sonrası bazen zeka oyunları oynuyoruz bazen de eğlenceli aktiviteler yapıyoruz. Etkinliklerimiz çocukların cami marketten istediği yiyeceği almasıyla son buluyor. Bu sayede camiye gelen çocuklarımız müezzinlik yapmayı öğrendi, ilahi söylüyorlar, Kur'an-ı Kerim ve ezan okuyorlar. Projemizle çocuklarımızın camiye yoğun katılım sağladığını gördük. Camimiz, teravih namazlarında çocukların neşesiyle doluyor."

        - Çocuklar uygulamadan memnun

        Camiye gelen çocuklardan 11 yaşındaki Ömer Öksün ise camide eğlenceli zaman geçirdiğini ifade etti.

        Dedesinin yorgun olduğunda bazen evde namaz kılmak istediğini belirten Öksün, "Ben de onu teravih namazını camide kılmaya zorluyorum. Birlikte namazımızı kılıyoruz. Namazdan sonra da güzel güzel oyunlar oynuyoruz, marketten aldığımız yiyecekleri yiyoruz." dedi.

        12 yaşındaki Ali Akif Şahin ise proje sayesinde çok güzel zaman geçirdiğini söyledi.

        Camiye gelmeye başladıktan sonra müezzinlik yapmayı öğrendiğini anlatan Şahin, "Kur'an-ı Kerim okuyorum ve dua ediyorum. Bizim için çok güzel oldu. Arkadaşlarımla teravih namazını kılıyoruz. Sonra etkinlik saati başlıyor, market alışverişini yaptıktan sonra evin yolunu tutuyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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