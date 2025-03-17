Devlet desteğiyle kurduğu süt üretim çiftliğinde 7 kişiye istihdam sağlıyor

ZEKERİYA KARADAVUT - Aksaray'da Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) aldığı hibe desteğiyle süt üretim çiftliği kuran Ulvi Keskin, 7 kişiye de iş imkanı sunuyor.

Eskil ilçesi Bayramdüğün köyünde yaşayan Keskin, süt üretim çiftliği kurmak amacıyla yaklaşık 4 yıl önce TKDK'ye başvurdu.

Keskin, büyükbaş hayvan çiftliği için 3 milyon 200 bin lira hibe desteği alarak kurduğu çiftliğine Danimarka'dan 120 gebe inek aldı.

İşletmede günlük ortalama 3 ton süt üreten Keskin, 240 büyükbaşlık yeni süt üretim çiftliği için hazırlık yapıyor.

- "2027'de de gebe düve satışına başlayacağız"

Modern ekipman ve otomatik sağım robotuyla üretim yapan 42 yaşındaki Keskin, AA muhabirine, kendi işlerini kurup, ülke ekonomisine katkı sunduklarını söyledi.

Hayvancılığa çocukluktan bu yana hep merakı olduğuna değinen Keskin, "Köyümüze bir kilometre uzaktaki tarlamıza çiftlik kurma fikrini babamla paylaştım. Modern sisteme sahip, işletmeleri araştırmaya başladım. Makine ve ekipman destekli TKDK'nin hibe desteğine başvurduk. Allah'a şükür modern sistemli işletmemizi 3 yıldır işletiyoruz." diye konuştu.

Keskin, hayvanları günde üç kez beslediğini belirterek, şöyle konuştu:

"İşletmemizde 7 kişiye istihdam sağlıyorum. Tarım ve hayvancılıkla uğraşan bir aile olduğumuz için bu iş bizi hiç yormuyor. Hayvanların yiyeceği kaba yemin çoğunu kendimiz üretiyoruz. Hayvanların ürettiği gübreyi de tarlalarımıza döküyoruz. Üreticilerin devlet desteklerinden yararlanmasını öneriyorum. Şimdi yeni çiftlik için hazırlık yapıyoruz. Yeni çiftlikte genç hayvanlar olacak. Çiftliğin kapasitesi artacak. 2027'de de gebe düve satışına başlayacağız. Eleman yokluğu en çok sıkıntı çektiğimiz konuların başında geliyor. İşletmemizde her şey olmasına rağmen çalışanlarıma sigorta, yemek, kalacak yer ile 33 bin lira maaş vermemize rağmen zor işçi buluyoruz. Ayrıca maaş da çalışma kalitesine göre yükseliyor."