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        Eskil'de çocuklar için "Ramazan Etkinlikleri" düzenlendi

        Eskil ilçesinde "Ramazan Etkinlikleri" programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 12:43 Güncelleme: 18.03.2025 - 12:43
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        Eskil'de çocuklar için "Ramazan Etkinlikleri" düzenlendi
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        Eskil ilçesinde "Ramazan Etkinlikleri" programı düzenlendi.

        Kaymakamlık tarafından organize edilen programda, çocukların ramazan ayının manevi atmosferini yaşamaları, eğlenmeleri ve sosyalleşmeleri amaçlanıyor.

        Etkinlik alanında çocuklarla yakından ilgilenen Kaymakam Fuat Yurddaş, çeşitli oyunlara katılarak onlarla keyifli vakit geçirdi.

        Ramazan etkinlikleri kapsamında çocukların güzel vakit geçirmelerini istediğini belirten Yurddaş, "Ramazan ayı, birlik, beraberlik, yardımlaşma ve dayanışma duygularının en yoğun yaşandığı müstesna bir zaman dilimi. Biz de kaymakamlık olarak bu mübarek ayın ruhuna uygun etkinlikler düzenleyerek, özellikle çocuklarımızın bu manevi atmosferi yaşamalarını ve sosyalleşmelerini istedik. Etkinlik içerisinde, yüz boyama, pamuk şeker, gölge oyunu, semazen, tekvando ve voleybol takımın gösteri yapıldı.Bu etkinlikler, çocuklarımızın hem eğlenmeleri hem de Ramazan ayının anlam ve önemini kavramaları açısından büyük önem taşıyor."

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