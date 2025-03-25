Aksaray'da okul bahçesine fidan dikildi

Aksaray'ın Eskil ilçesinde yaşayan 44 yaşındaki Fehmi Mutlu ve beraberindekiler, okulun bahçesine 150 çam ağacının dikimini yaptı.

Çulfa Şehit Hacı Şahin İlkokulu'nda düzenlenen törende Mutlu ve beraberindeki öğrenciler, çam fidanlarını toprakla buluşturdu.

Mutlu, AA muhabirine, öğrencilere ağaçların öneminin anlatılması ve doğa sevgisi aşılanması gerektiğini söyledi.

Doğaya bir katkıda bulunmak istediğini belirten Mutlu, şunları kaydetti:

"Kendi imkanlarımla aldığım 150 çam ağacını, okul bahçesine dikerek hem okulumuzu güzelleştirmek hem de öğrencilerimize daha yeşil bir çevre sunmak istedim. Ağaçlar, doğanın en önemli unsurlarından biridir. Onlar sayesinde temiz hava soluyoruz, topraklarımız korunuyor ve yaban hayatı destekleniyor. Bu nedenle, ağaç dikmek hepimizin sorumluluğudur. Öğrencilerimizin de bu bilinçle yetişmesini önemsiyorum. Onlara ağaçların önemini anlatarak doğa sevgisi aşılamak istedim. Umarım bu fidanlar büyüyüp okulumuza ve çevremize güzellik katar."