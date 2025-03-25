Aksaray'da kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Aksaray'da motosiklet ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Aksaray'da motosiklet ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Tahir Altan idaresindeki plakasız motosiklet, Aksaray-Konya kara yolu Eşmekaya mevkesinde Mustafa Uzun yönetimindeki 68 BY 134 plakalı kamyonet ile çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan Altan, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.