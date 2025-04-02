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        Aksaraylı çiftçi, saman balyaları arasında bulduğu 4 tilki yavrusunu şırıngayla besliyor

        Aksaray'ın Eskil ilçesinde çiftçi Sebahattin Uğur, saman balyaları arasında bulduğu 4 tilki yavrusunu şırıngayla süt vererek besliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2025 - 14:26 Güncelleme: 02.04.2025 - 14:26
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        Aksaraylı çiftçi, saman balyaları arasında bulduğu 4 tilki yavrusunu şırıngayla besliyor
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        Aksaray'ın Eskil ilçesinde çiftçi Sebahattin Uğur, saman balyaları arasında bulduğu 4 tilki yavrusunu şırıngayla süt vererek besliyor.

        Gümüşdüğün köyünde süt çiftliği sahibi Uğur, saman balyalarının arasında 4 tilki yavrusu buldu.

        Yeni doğmuş yavruları sahiplenen Uğur, tilkileri şırıngayla süt ve su vererek besliyor.

        Sebahattin Uğur, gazetecilere, saman balyalarını kontrol ederken minik yavruları gördüğünü söyledi.

        Yavruları, annelerini göremeyince çiftlikteki binaya götürdüğünü belirten Uğur, şöyle konuştu:

        "Çok savunmasız ve aç görünüyorlardı. Yavruları şırıngayla besliyorum. Balyaların oraya tekrar bırakıp kameradan annesinin gelip gelmediğini kontrol edeceğim. Gelmezse elimle beslemeye devam edip evcilleştirmeyi düşünüyorum. Süt sağım merkezimde süt sorunu da yaşamadığım için şimdi onları şırıngayla ve bir kaba süt koyarak besliyorum. Onlara geçici olarak ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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