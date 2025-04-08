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        Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi play-off 7-8'incilik etabı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2025 - 19:54 Güncelleme: 08.04.2025 - 19:54
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        Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi play-off 7-8'incilik etabı
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        Salon:Aksaray

        Hakemler:Kadir Girente, Halid Cerit

        Kuzeyboru: Nasya, Gamze Kılıç, Ayşe Çürük, Janset Cemre Erkul, Lazareva, Kurilo (Dilek Kınık Ekşi, Peralta, Aleyna Sevim, Buket Gülübay, Liray Akpınar, Güldeniz Önal)

        Aydın Büyükşehir Belediyespor: Cansu Aydınoğulları, Fatma Şekerci, Berka Buse Özden, Leyva, Rasinska, Zeynep Sude Demirel (Gizem Çerağ Düzeltir, Merve Nur Öztürk, İrem Nur Özsoy, Johnson, Seher Aksoy, Stojiljkovic, Defne Basyolcu)

        Setler: 25-12, 25-12, 25-15

        Süre: 82 dakika

        AKSARAY

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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