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        Aksaray'da kar yağışı etkili oluyor

        Aksaray'da kar yağışı etkisini sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 14:30 Güncelleme: 11.04.2025 - 14:56
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        Aksaray'da kar yağışı etkili oluyor
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        Aksaray'da kar yağışı etkisini sürdürüyor.

        Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, kent genelinde etkili oluyor.

        Aksaray Belediyesi ekipleri, karla kaplanan alanlarda temizleme çalışmalarına devam ediyor.

        Eskil ilçesinde de öğle saatlerinde etkisini artıran kar yağışıyla çatılar ve araçların üzeri beyaza büründü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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