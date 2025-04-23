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        Aksaray Yeşilay Şubesi Başkanı Altınsoy, 23 Nisan dolayısıyla makamını çocuğa devretti

        Aksaray Yeşilay Şubesi Başkanı Muhammet Altınsoy, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu bir öğrenciye bıraktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 15:14 Güncelleme: 23.04.2025 - 15:14
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        Aksaray Yeşilay Şubesi Başkanı Altınsoy, 23 Nisan dolayısıyla makamını çocuğa devretti
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        Aksaray Yeşilay Şubesi Başkanı Muhammet Altınsoy, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu bir öğrenciye bıraktı.

        Kutlama programı kapsamında Altınsoy, makam koltuğunu 7. sınıf öğrencisi Erdoğan Nebioğlu'na devretti. Nebioğlu, tüm çocukların zararlı alışkanlıklardan uzak durmasına dikkati çekti.

        Altınsoy ise tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı.

        Çocukların hayal gücüyle şekillenen bir gelecek için onların fikirlerine ve katkılarına her zaman değer verdiklerini belirten Altınsoy, çocukları zararlı alışkanlıklardan korumak için ellerinden gelen çabayı gösterdiğini kaydetti.

        Program müzik dinletisinin ardından sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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