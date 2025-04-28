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        Eskil Kaymakamı Yurddaş, Tuz Gölü'nü ziyaret etti

        Eskil Kaymakamı Fuat Yurddaş, Tuz Gölü'nü ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2025 - 12:16 Güncelleme: 28.04.2025 - 12:48
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        Eskil Kaymakamı Yurddaş, Tuz Gölü'nü ziyaret etti
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        Eskil Kaymakamı Fuat Yurddaş, Tuz Gölü'nü ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

        Yurddaş ve beraberindekiler Tuz Gölü'nü ziyaret ederek turizm projelerini inceledi.

        Yurddaş, AA muhabirine, Tuz Gölü, ilçenin ve bölgenin en önemli doğal güzelliklerinden birisi olduğu söyledi.

        Özellikle gün batımı saatlerinde sunduğu eşsiz manzaraya şahitlik etmek için Tuz Gölü'ne geldiğini belirten Yurddaş, şöyle konuştu:

        "Gökyüzünün renklerinin göl yüzeyine yansımasıyla oluşan bu görsel şöleni herkesin görmesini arzu ediyoruz. Tuz Gölü sadece muhteşem manzarasıyla değil, aynı zamanda flamingolar gibi birçok canlı türüne ev sahipliği yapmasıyla da önemlidir. Ziyaretçilerimiz, bu doğal güzellikleri koruma bilinciyle hareket ederek, flamingoları da doğal ortamlarında gözlemleyebilirler. İlçemize gelen tüm misafirlerimizi Tuz Gölü'nün bu benzersiz atmosferini yaşamaya davet ediyorum. Bu doğal güzelliği koruyarak gelecek nesillere aktarmak hepimizin sorumluluğundadır."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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