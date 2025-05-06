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        Aksaray'da 2 otomobil çarpıştı 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 21:38 Güncelleme: 06.05.2025 - 21:44
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        Aksaray'da 2 otomobil çarpıştı 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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        Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Türkan Yıldız (41) idaresindeki 68 AAP 694 plakalı otomobil, ilçeye bağlı Sarıkaraman köyü girişinde A.E. (60) kontrolündeki 68 FA 615 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada, sürücü Yıldız ile Y.E. (41) ve A.E. (16) yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Ambulanslarla Ortaköy Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Yıldız, kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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