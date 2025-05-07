Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aksaray Haberleri

        Aksaray'da çilek üreticilerine fide ve malzeme desteği verildi

        Aksaray'da çilek üreticilerine çilek fidesi ve malzeme desteğinde bulunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 13:37 Güncelleme: 07.05.2025 - 13:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aksaray'da çilek üreticilerine fide ve malzeme desteği verildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Aksaray'da çilek üreticilerine çilek fidesi ve malzeme desteğinde bulunuldu.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Ek Hizmet Binası önünde düzenlenen törende, "Çilek Üretimini Geliştirme Projesi" kapsamında yüzde 50 hibeli 16 bin 500 çilek fidesi üreticilere verildi.

        Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu, gazetecilere, köy köy gezerek çiftçilerle birlikte olduklarını söyledi.

        Aksaray'ın toprağının çok kıymetli olduğunu, bu toprakları en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştıklarını belirten Kumbuzoğlu, şunları kaydetti:

        "İstiyoruz ki insanlar doğduğu yerde doysun. Köylerdeyiz dolaşıyoruz, muhtarlarımız sürekli bizimle beraber. Hareket etmemiz lazım. Hem büyük üretim yapacağız, hem de bakın çilek gibi, mantar gibi değişik üretimler yapmamız lazım. Diğer illeri de takip etmemiz gerekiyor. Aksaray'ın toprağı bambaşka, altın gibi bir toprağı var. Sahada ne yetişir araştırıyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İki kardeş kelepçeyle bağlanıp boğazı kesilmişti! Detaylar çıktı!
        İki kardeş kelepçeyle bağlanıp boğazı kesilmişti! Detaylar çıktı!
        Sırrı Süreyya Önder için anma töreni
        Sırrı Süreyya Önder için anma töreni
        G.Saray'da Okan Buruk devrimi!
        G.Saray'da Okan Buruk devrimi!
        Bir kentte taziye yemeği kaldırılıyor!
        Bir kentte taziye yemeği kaldırılıyor!
        Gülaylar Altın'ın sahibi tutuklandı
        Gülaylar Altın'ın sahibi tutuklandı
        69 yıldır bu işi yapıyor! Kazım dedenin gençlik ilacı
        69 yıldır bu işi yapıyor! Kazım dedenin gençlik ilacı
        İki arkadaşın trajik sonu! Kazanın nedeni belli oldu!
        İki arkadaşın trajik sonu! Kazanın nedeni belli oldu!
        Osayi önerildi, Galatasaray istemedi
        Osayi önerildi, Galatasaray istemedi
        Komşu kâbusu! Genç kızı takip edip boynundan bıçakladı!
        Komşu kâbusu! Genç kızı takip edip boynundan bıçakladı!
        6.2'lik İstanbul depremi Marmara'da enerjinin ne kadarını boşalttı?
        6.2'lik İstanbul depremi Marmara'da enerjinin ne kadarını boşalttı?
        "İsrail'i yarışmadan çıkarın!"
        "İsrail'i yarışmadan çıkarın!"
        Her dokunduğunuz yerden elektrik mi çarpıyor?
        Her dokunduğunuz yerden elektrik mi çarpıyor?
        Değeri en az 20 milyon TL! Diş macunu tüpüne gizlemişler!
        Değeri en az 20 milyon TL! Diş macunu tüpüne gizlemişler!
        Deniz Akkaya'nın cezası belli oldu
        Deniz Akkaya'nın cezası belli oldu
        Hindistan ve Pakistan arasında çatışma
        Hindistan ve Pakistan arasında çatışma
        Evleri alev topuna döndü! Feci yangında çifte acı!
        Evleri alev topuna döndü! Feci yangında çifte acı!
        "Şampiyonlukla ilgili bitmiş bir şey yok"
        "Şampiyonlukla ilgili bitmiş bir şey yok"
        Mattia Ahmet'in katili vahşeti gülerek anlatmış!
        Mattia Ahmet'in katili vahşeti gülerek anlatmış!
        Altın fonları 2 yıl daha kazandırır
        Altın fonları 2 yıl daha kazandırır

        Benzer Haberler

        Aksaray'da Okullar Arası Geleneksel Çocuk Oyunları yarışması düzenlendi
        Aksaray'da Okullar Arası Geleneksel Çocuk Oyunları yarışması düzenlendi
        Kızını örnek aldı, 43 yaşında üniversitede okuyor
        Kızını örnek aldı, 43 yaşında üniversitede okuyor
        Aksaray'da 2 otomobil çarpıştı 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Aksaray'da 2 otomobil çarpıştı 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Annesini ziyarete giderken kazada öldü
        Annesini ziyarete giderken kazada öldü
        Aksaray'da Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri
        Aksaray'da Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri
        Aksaray'da kamyon ile halı yüklü minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi yaralan...
        Aksaray'da kamyon ile halı yüklü minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi yaralan...