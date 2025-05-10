Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aksaray Haberleri

        Aksaray'da balon turuna katılan kadınlar Ihlara Vadisi'ni ve Selime Katedrali'ni kuş bakışı izledi

        Aksaray'da Anneler Günü etkinliği kapsamında kadınlar, Ihlara Vadisi ve Selime Katedrali'nde sıcak hava balon turuna katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2025 - 11:12 Güncelleme: 10.05.2025 - 11:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aksaray'da balon turuna katılan kadınlar Ihlara Vadisi'ni ve Selime Katedrali'ni kuş bakışı izledi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Aksaray'da Anneler Günü etkinliği kapsamında kadınlar, Ihlara Vadisi ve Selime Katedrali'nde sıcak hava balon turuna katıldı.

        ​​​​​​​Belisırma köyünde başlayan uçuş, Ihlara Vadisi'ni takip ederek Selime Katedrali'nde sona erdi.

        Balon turuna katılan Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, gazetecilere, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025 yılını "Aile Yılı" olarak ilan ettiğini hatırlattı.

        Aksaray Valiliği olarak Anneler Günü dolayısıyla özellikle çiftçi ve esnaf anneleri balon turuna davet ettiklerini belirten Kumbuzoğlu, şöyle konuştu:

        "Ihlara Vadisi'nde bugün 6 balonumuzla uçuş gerçekleştireceğiz. Bütün annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyorum. Çiftçi ve esnaf kadınlarımıza her zaman pozitif ayrımcılık sağlıyoruz. Ihlara Vadisi'nde 10 balon şirketi var. Hedefimiz 30 balona çıkarmak. Genellikle güneşin doğuşunu izlemek için balonları kaldırıyoruz. İnşallah gün batımı için de balon kaldırmayı hedefliyoruz."

        Vali Kumbuzoğlu, Aksaray'ın, Kapadokya'nın önemli bir bölümünü oluşturduğunu belirterek "Kapadokya'nın turizm kültürünü geliştirmek için Ihlara Vadisi ve Selime Katedrali büyük bir şans. Dünya markası Ihlara Vadisi'nde balon uçurmamız buraya ayrı bir güzellik katıyor. Gökyüzünden Ihlara Vadisi'ni, Selime Katedrali'ni, Melendiz Çayı'nı, kaya oyma evleri, kiliseleri ve Hasan Dağı'nı görmek isteyenleri buraya bekliyoruz." dedi.

        - "Çok heyecanlı ve farklı bir aktivite oldu"

        Çilek üreticisi Figen Yörük, Anneler Günü dolayısıyla çok keyifli bir etkinlikte bir araya geldiklerini ifade etti.

        Arkadaşlarıyla toplanıp servislerle alana geldiklerini anlatan Yörük, "Ihlara Vadisi'nde balon uçuşu olduğunu sosyal medyadan görmüştüm ancak binme fırsatım olmamıştı. Sağ olsun Valimiz Kumbuzoğlu bizlere böyle bir deneyim yaşattı. Çok heyecanlı ve farklı bir aktivite oldu. Herkesin denemesi lazım. Yukardan aşağıyı izlemesi çok zevkli." diye konuştu.

        Çiftçi Alev Yörük de çok eğlenceli bir aktivite yaşadıklarını kaydetti.

        Etkinlik, Ihlara Vadisi Cam Teras'ta düzenlenen kahvaltı programının ardından sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Pakistan: Hindistan durursa biz de dururuz!
        Pakistan: Hindistan durursa biz de dururuz!
        Adana'da kan donduran olay! Çöpten çıktı... Çocuğa ait kafatası!
        Adana'da kan donduran olay! Çöpten çıktı... Çocuğa ait kafatası!
        Beşiktaş'ta seçim zamanı
        Beşiktaş'ta seçim zamanı
        MİT'ten sahte baz istasyonu operasyonu!
        MİT'ten sahte baz istasyonu operasyonu!
        1. Derece sit alanı! 5 yıldızlı iki otelden falezlere gizli tünel!
        1. Derece sit alanı! 5 yıldızlı iki otelden falezlere gizli tünel!
        Trabzon'da kritik randevu!
        Trabzon'da kritik randevu!
        Met Gala'nın teması Black Dandyism nedir, ne değildir?
        Met Gala'nın teması Black Dandyism nedir, ne değildir?
        Çalışan emeklinin maaşı düşer mi?
        Çalışan emeklinin maaşı düşer mi?
        Fiyatı 100 bin lirayı buluyor! "Büyük talep görüyor"
        Fiyatı 100 bin lirayı buluyor! "Büyük talep görüyor"
        "2 penaltı, 3 kırmızıyı atladı!"
        "2 penaltı, 3 kırmızıyı atladı!"
        Mesaj değil kâbus! "Annen ve baban öldü! Sıra sende!"
        Mesaj değil kâbus! "Annen ve baban öldü! Sıra sende!"
        Bir ay yaklaşamayacak
        Bir ay yaklaşamayacak
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "Güm diye bir parlama oldu!" Çakmakla tüpü kontrol etti!
        "Güm diye bir parlama oldu!" Çakmakla tüpü kontrol etti!
        25 dakika kuralı ile ertelemeye son!
        25 dakika kuralı ile ertelemeye son!
        Anneler Günü'nde hangi çiçek ne anlama geliyor?
        Anneler Günü'nde hangi çiçek ne anlama geliyor?
        Koştukça daha fazla para kazanıyor
        Koştukça daha fazla para kazanıyor
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakırhan, Buldan ve Türk, Habertürk'e konuştu
        Bakırhan, Buldan ve Türk, Habertürk'e konuştu
        Mourinho'dan "Kalacak mısın?" sorusuna tepkili cevap!
        Mourinho'dan "Kalacak mısın?" sorusuna tepkili cevap!

        Benzer Haberler

        Ihlara Vadisi'nde balonlar, Anneler Günü için havalandı
        Ihlara Vadisi'nde balonlar, Anneler Günü için havalandı
        Van'da askeri aracın devrilmesiyle vefat eden asker, Aksaray'da son yolculu...
        Van'da askeri aracın devrilmesiyle vefat eden asker, Aksaray'da son yolculu...
        Kazada ölen Uzman Çavuş, olaydan 2 saat önce ikiz çocuklarının fotoğrafını...
        Kazada ölen Uzman Çavuş, olaydan 2 saat önce ikiz çocuklarının fotoğrafını...
        Eskil İmam Hatip Ortaokulu'nda tanıtım günü ve bahar şenliği etkinliği düze...
        Eskil İmam Hatip Ortaokulu'nda tanıtım günü ve bahar şenliği etkinliği düze...
        ASÜ ile TUGAFED arasında gastronomi alanında iş birliği protokolü imzalandı...
        ASÜ ile TUGAFED arasında gastronomi alanında iş birliği protokolü imzalandı...
        Aksaray'da çilek üreticilerine fide ve malzeme desteği verildi
        Aksaray'da çilek üreticilerine fide ve malzeme desteği verildi